Mãe de Kesha fala sobre letra de música polêmica da filha envolvendo Jeffrey Dahmer

Pebe Sebert resolveu se pronunciar após uma letra de música de Kesha levantar polêmica!

A cantora de "Take It Off" começou a receber críticas após a letra de seu hit de 2010, "Cannibal", que faz referência ao serial killer Jeffrey Dahmer, voltar a causar burburinho. Com isso, a mãe da estrela - que co-escreveu a canção - resolveu esclarecer como a letra foi criada. Veja o que ela disse no vídeo acima!