YG Entertainment se manifesta após vazamento de fotos íntimas de Jennie, do BLACKPINK

Para quem não sabe o que está rolando, tudo começou no fim do mês passado, quando um usuário do Twitter chamado @gurumiharibo começou a divulgar varias fotos íntimas de Jennie. Nos cliques, é possível ver capturas de tela de mensagens dela com outras pessoas, fotos que ela tirou com V, do BTS - seu suposto namorado - e até uma imagem dela em uma banheira. Ainda assim, vale dizer que o usuário não expôs o corpo da cantora.

Segundo o hacker, ele conseguiu acesso ao celular da estrela através de um aplicativo coreano de armazenamento de imagens (parecido com o iCloud).