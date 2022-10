Fotógrafo se pronuncia após ser agredido por seguranças de Margot Robbie e Cara Delevingne

"As fotos foram encomendadas por uma revista, disseram-me que as duas atrizes estavam de surpresa no país, procurei-as e encontrei-as no restaurante", explicou Orquera. "Quando elas foram embora e iam subir em um carro, as portas estavam trancadas e elas enlouqueceram. E então eu fiz as fotos."

Por enquanto, Margot e Delevingne não se pronunciaram sobre o assunto.