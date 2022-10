Sacheen Littlefeather, ativista que recusou Oscar em nome de Marlon Brando, morre aos 75 anos

A ativista e atriz indígena, que notoriamente recusou uma vitória do Oscar em nome do ator Marlon Brando em 1973, morreu aos 75 anos. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas compartilhou a notícia em sua conta oficial no Twitter em 2 de outubro

Quase 50 anos atrás, Littlefeather, nascida Marie Cruz, subiu ao palco para fazer um discurso no Oscar de 1973, rejeitando uma vitória do Oscar em nome de Brando. O ator, que ganhou o prêmio de Melhor Ator por seu papel em O Poderoso Chefão, boicotou a cerimônia em protesto contra o tratamento reservado aos nativos americanos pela indústria cinematográfica.

Embora seu discurso (um discurso de oito páginas digitado pelo ator) tenha sido recebido com uma mistura de vaias e aplausos do público, Littlefeather enfrentou reações negativas e declínio na carreira após a premiação. Neste ano, a Academia emitiu um pedido público de desculpas à atriz.