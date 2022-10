Adam Levine recebe apoio de Behati Prinsloo em volta ao palco após escândalo

O show do artista de 43 anos acontece apenas algumas semanas depois que ele ganhou as manchetes quando Sumner Stroh disse, no TikTok, que teve um caso de um ano com o cantor de "Sugar".

Em sua declaração, ele - que compartilha dois filhos, Dusty Rose, de 5 anos, e Gio Grace, de 4 anos, com Prinsloo - negou o caso, mas admitiu ter exercido "mau julgamento". As alegações também vieram poucos dias depois que a modelo anunciou que estava grávida do terceiro filho do casal.