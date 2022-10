Por que Scooter Braun está "arrependido" pela batalha musical com Taylor Swift

Scooter Braun percebeu muito bem que as ações têm consequências. Mais de três anos depois de adquirir a Big Machine Music Group – e os direitos dos seis primeiros álbuns de Taylor Swift – Scooter Braun não se esqueceu da polêmica em torno disso.

No entanto, em entrevista no dia 27 de setembro com Jay Williams, da NPR, o empresário disse que gostaria de ter lidado com algumas coisas de maneira diferente.