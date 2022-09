Mary-Kate e Ashley Olsen fazem rara aparição na semana de moda de Paris

As gêmeas de 36 anos fizeram uma rara aparição pública durante o lançamento da nova coleção de sua marca no dia 28 de setembro. Em vídeos capturados por fãs, as duas foram flagradas assistindo a passarela com sorrisos de orelha a orelha.

Mantendo-se fiel à sua vibe chique sem esforço, Mary-Kate e Ashley estavam vestidas de preto enquanto observavam os modelos desfilando na passarela de uma escada em espiral. Enquanto batiam palmas, as irmãs pareciam mais próximas do que nunca e compartilharam um doce abraço.

Em outra foto, as Olsens foram vistas posando para uma foto com uma das modelos do evento parisiense, Rosanna Ovalles Robles.

Quanto à coleção pré-outono 2023 da The Row, ela contou com o estilo minimalista descontraído pelo qual as estrelas são conhecidas. Enquanto os blazers neutros oversized são a assinatura da marca, as Olsens também fizeram questão de incorporar uma quantidade sutil de cor nesta temporada. Eles fizeram isso através de acessórios como luvas e pequenas bolsas.