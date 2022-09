Como está relação de Khloé Kardashian e Tristan Thompson após chegada do 2º filho

Quase dois meses depois que o ex-casal deu as boas-vindas ao segundo bebê juntos por meio de uma barriga de aluguel, uma fonte próxima ao casal - que compartilha a filha True, de 4 anos - disse exclusivamente ao E! News que eles querem colocar a criação dos filhos em primeiro lugar.

Veja o que a fonte disse no vídeo acima!

O sentimento entre os dois ecoa o que uma fonte separada observou em meados de julho, quando o E! News confirmou que Khloé e Tristan estavam esperando seu segundo filho juntos. A fonte próxima à estrela compartilhou na época, seis meses após o escândalo de paternidade de Tristan, que os dois "não se falaram exceto sobre questões de co-parentalidade".

De fato, como a segunda fonte explicou, "o bebê foi concebido por meio de uma barriga de aluguel antes de ser revelado à Khloé e ao público que Tristan teria um bebê com outra pessoa em dezembro". (A estrela da NBA, que também é pai do filho Prince, de 5 anos, com a ex Jordan Craig, deu as boas-vindas a Theo com Maralee Nichols no ano passado).