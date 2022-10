Descubra 10 segredos sobre o figurino de 'Justiceiras'

Meninos

Os garotos de Justiceiras são tão fashionistas quanto as meninas, especialmente Max (Austin Abrams), ex-namorado de Drea. Harry Styles foi "a grande inspiração" para o personagem, revelou Morshead, explicando que ela queria atualizar o arquétipo de como seria o cara mais popular da escola em 2022 em comparação com filmes adolescentes do passado.

"Ele está usando um colar de pérolas ou brinco ou esmalte", disse ela. "Naquela época, talvez ele tivesse sido ridicularizado. Agora, ser você mesmo é legal."

Quanto a Russ (Rish Shah), o interesse amoroso alternativo de cabelo azul de Dre, ter esse contraste entre o casal inesperado foi fundamental.

"Nós realmente queríamos separá-lo do grupo e da escola", disse Morshead. "Eu adoro o quão oposto ele é de Drea e isso torna muito mais doce que eles nunca pensariam em estar um com o outro apenas pela aparência ou pelo status da escola. Mas no final do dia, não importa o que você veste e com quem você anda."

Finalmente, o estilo pessoal da estrela de Outer Banks, Jonathan Daviss, foi a inspiração para seu personagem, Elliot, com Morshead optando por tecidos brilhantes e fluidos. "Ele é simplesmente o mais estiloso", explicou ela. "Jonathan não precisava de muito. Então, apenas destacando seu estilo sem esforço e, em seguida, trazendo a vibe Miami com camisas soltas e abertas."