Lauren Jauregui adia data de show no Brasil

Os fãs brasileiros de Lauren Jauregui vão ter que esperar um pouquinho mais para assistir ao show dela!

Através das redes sociais, Lauren fez um post informando que adiou toda a sua turnê na América Latina, o que inclui a apresentação que ela faria em São Paulo, no Audio Club, no dia 14 de outubro. Veja quando será a nova data do show no vídeo acima!