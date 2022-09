Selena Gomez faz post sobre bondade após entrevista reveladora de Hailey Bieber

Selena Gomez continua acreditando que a bondade é sempre a melhor resposta!

A estrela de Only Murders in The Building mandou uma mensagem importante para seus seguidores no dia 29 de setembro (após a entrevista reveladora de Hailey Bieber para o podcast Call Her Daddy), dividindo que ela ouviu pessoas fazerem comentários "maldosos e nojentos" sobre a modelo e Justin Bieber.

Veja o que ela disse no vídeo acima!