Tema do MET Gala 2023 é revelado

Nesta sexta-feira, 30 de setembro, os organizadores da maior noite da moda anunciaram o próximo tema, que celebrará o trabalho de Karl Lagerfeld, ex-diretor criativo da Chanel que faleceu em 2019 por complicações de um câncer no pâncreas.

De acordo com o Met, "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" irá "explorar a metodologia artística e o vocabulário estilístico dos designs de Karl Lagerfeld através de temas recorrentes ao longo de mais de 65 anos, desde a década de 1950 até sua coleção final em 2019". O Costume Institute Benefit 2023, também conhecido como Met Gala, acontecerá no dia 1º de maio.

A próxima exposição estará aberta ao público de maio a julho de 2023 e contará com 150 designs de Lagerfield de seu tempo como diretor criativo de Chloé, Fendi, Chanel, Balmain e Patou, além de itens de sua marca homônima.