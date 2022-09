Saiba os famosos que não estarão no 'BBB 23', segundo Boninho

Ele comentou sobre as especulações envolvendo o grupo Camarote, composto apenas pelas celebridades brasileiras. Então, o diretor mandou:

"Entendendo as especulações do Big Brother. Xamã, mega artista, adoro ele, sou fã, mas não está no Big. Vitão... não está no Big. Yasmin [Brunet]... não está no Big. Isabella [Santoni]... também não está no Big".