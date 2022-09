Adam Levine e Behati Prinsloo viajam juntos em meio a alegações de traição

Uma semana depois que as alegações de traição contra o vocalista do Maroon 5 vieram à tona, o casal, que espera seu terceiro filho, pegou um voo saindo de Santa Bárbara, na Califórnia. No dia 27 de setembro, Adam e Behati foram vistos embarcando em um jato particular com destino a Las Vegas, onde a nova residência do Maroon 5 acontecerá no ano que vem.

Para o voo, Adam usou look casual com uma camiseta do Sublime, jeans rasgados e tênis verdes. Enquanto isso, Behati usou um vestido com estampa de leopardo e coturnos, optando por cobrir sua barriga com uma jaqueta enrolada na cintura.

Esta foi a segunda vez que a dupla foi flagrada junto depois que a modelo do Instagram Sumner Stroh fez alegações de que teve um caso de um ano com Adam. De sua parte, o cantor de "She Will Be Loved" negou ter vivido o affair, embora tenha admitido usar "mau julgamento" e que "passou dos limites durante um período lamentável da minha vida".