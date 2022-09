Irmãs de Khloé Kardashian dizem que estão preocupadas por ela estar muito "magra"

Frank Micelotta/Shutterstock

Maralee Nichols disse em um processo de paternidade aberto em dezembro que a estrela do basquete era o pai de seu filho recém-nascido Theo, que agora tem 9 meses. Tristan, que havia voltado com Khloé antes do processo, confirmou em janeiro que ele era o pai de Theo.

"Assumo total responsabilidade por minhas ações", escreveu ele nas redes sociais na época. "Agora que a paternidade foi estabelecida, estou ansioso para criar nosso filho amigavelmente. Peço sinceras desculpas a todos que machuquei ou decepcionei ao longo desta provação, tanto pública quanto privadamente."

No entanto, como foi abordado no episódio de estreia da segunda temporada de The Kardashians, Khloé e Tristan estavam esperando seu segundo filho por meio de barriga de aluguel no momento do drama do processo de paternidade. "Podemos confirmar que True terá um irmão que foi concebido em novembro", disse um representante de Khloé ao E! News em julho. "Khloe está incrivelmente grata à extraordinária barriga de aluguel por uma bênção tão linda. Gostaríamos de pedir gentileza e privacidade para que Khloé possa se concentrar em sua família".

A dupla, que também tem a filha True Thompson, de 4 anos, deu as boas-vindas ao filho no dia 28 de julho. Seu nome ainda não foi revelado.

