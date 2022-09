Hayley Williams e Taylor York, do Paramore, estão namorando

A vocalista do Paramore, de 33 anos, e o guitarrista, de 32 anos, confirmaram que estão namorando durante uma entrevista ao The Guardian, publicada em 29 de setembro. No entanto, a dupla se recusou a comentar mais sobre seu relacionamento.

As notícias do novo romance de Hayley surgem mais de cinco anos depois que ela anunciou sua separação do ex-marido Chad Gilbert.

Em uma declaração conjunta compartilhada no Instagram em julho de 2017, a cantora de "Misery Business" e o guitarrista do New Found Glory, de 41 anos, confirmaram sua separação, mas disseram que planejavam "continuar a ser amigos próximos que são bons aos olhos um do outro".

"Espero que você entenda que os aspectos pessoais do que estamos passando não são para mais ninguém carregar. Apenas nós", continuou o comunicado. "Permitir que as pessoas continuem neste momento de nossas vidas seria desonrar nossa história juntos e nossa capacidade de seguir em frente com integridade. Obrigado aos fãs de ambas as nossas bandas e por toda a gentileza que vocês mostraram a nós dois por tantos anos. Obrigado às nossas famílias por nos amarem em todas as nossas temporadas. Hayley e Chad."