Khloé Kardashian revela que recusou pedido de casamento de Tristan Thompson

Na estreia da segunda temporada de The Kardashians, Khloé esclareceu que ela e Tristan começaram o processo com uma barriga de aluguel para ter seu segundo filho antes do processo de paternidade de Tristan ser revelado. "Eu não gostaria que ninguém pensasse que eu fiz isso depois do fato", disse ela. "Por que eu iria querer ter um bebê com alguém que está tendo um bebê com outra pessoa?"

Os ex deram as boas-vindas ao filho no dia 28 de julho. Seu nome ainda não foi revelado.

Novos episódios de The Kardashians chegam às quintas-feiras no Hulu.