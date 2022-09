Você precisa ver como gêmeas de Sarah Jessica Parker cresceram em rara aparição

"Minhas filhas adoram", disse SJP exclusivamente ao E! News na estreia, antes de relembrar como seus filhos foram apresentados a Abracadabra, de 1993. "Estávamos lá embaixo e me deparei, honestamente, com um DVD do filme, que provavelmente a Disney me enviou quando foi lançado, então estava bem desgastado. E eu disse: 'Ah, quer saber? Este pode ser um filme que vocês podem gostar e é apropriado.' E eles falaram, 'Oh, sim, mamãe, nós já vimos, nós amamos esse filme'".

Embora a atriz ainda não tenha certeza de onde exatamente eles assistiram ao filme pela primeira vez, ela está feliz por eles terem gostado – e por terem visto "inúmeras vezes" desde então.

Para o evento nesa terça-feira, 27 de setembro, realizado no AMC Lincoln Square Theatre, em Nova York, as gêmeas de 13 anos andaram no tapete vermelho com saltos peep toe da coleção de sua mãe, SJP. Marion optou por combinar seu calçado com um vestido de festa sem alças com brilhos, enquanto Tabitha optou por um visual mais discreto, usando um mini vestido preto.