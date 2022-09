Filme sobre julgamento de Johnny Depp e Amber Heard será lançado: assista ao trailer

Quase quatro meses depois que o júri chegou a um veredicto no julgamento por difamação da estrela de Piratas do Caribe contra a atriz de Aquaman, a Tubi lançou o trailer de seu próximo filme dirigido por Sara Lohman, Hot Take: The Depp/Heard Trial.

O clipe de um minuto apresenta várias cenas recriando o julgamento - incluindo partes dos depoimentos de Depp e Heard, assim como o escrutínio que a atriz de Magic Mike XXL recebeu nas mídias sociais.

"É o primeiro dia do julgamento por difamação Depp vs. Heard", diz um repórter no trailer, antes de se referir à multidão do lado de fora do tribunal torcendo em apoio a Depp. "Embora os torcedores estejam mostrando apoio para ambos os lados, há claramente um favorito aqui."

O filme é estrelado por Mark Hapka e Megan Davis como o ex-casal, com Melissa Marty interpretando a advogada de Depp, Camille Vasquez, e Mary Carrig como a advogada de Heard, Elaine Bredehoft.