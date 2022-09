As confissões de Hailey Bieber: sexo com Justin, mensagem aos fãs de Selena e mais

Hailey Bieber já esteve com Justin Bieber "romanticamente" ao mesmo tempo que ele esteve com Selena Gomez?



"Não. Nenhuma vez. Quando ele e eu começamos a ficar ou qualquer coisa desse tipo, ele nunca esteve em um relacionamento, em nenhum momento. Não é meu do meu caráter mexer com o relacionamento de alguém. Eu nunca faria isso. Eu fui criada melhor do que isso. Eu não estou interessada em fazer isso e nunca estive. Eu acho que há situações em que você ainda pode meio que ter um vai e vem com alguém, mas mesmo isso, não era o caso. Eu posso dizer de uma vez por todas que eu nunca estive com ele quando ele estava em um relacionamento com alguém. Isso é o fim disso. E eu estive envolvida com ele desde os 18 anos. A linha do tempo também, que eu acho que às vezes está em questão, de nós termos ficado juntos e ficado noivos e ele ter passado um tempo com sua ex antes disso... Isso é tão louco. Eu literalmente nunca falei sobre isso antes... Eu entendo, novamente, como parece do lado de fora e há muito da percepção. Mas essa foi uma situação na qual eu sei de fato que era a coisa certa para eles fecharem essa porta, eles não estavam em um relacionamento naquele momento. Mas claro que tem uma história muito longa aí e não é meu relacionamento, não tem nada a ver comigo então respeito muito isso, mas sei que se encerrou um capítulo e acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele seguir em frente, ficar noivo, se casar, e seguir em frente com sua vida dessa maneira".