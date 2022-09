Robert Cormier, ator de 'Heartland', morre aos 33 anos

Após a notícia de sua morte, a família Heartland prestou homenagem à estrela, que estava na série desde a 15ª temporada em 2021.

"Estamos profundamente tristes ao saber da morte de Robert Cormier. Ele era um membro amado do elenco de Heartland nas duas últimas temporadas", dizia o comunicado de 27 de setembro. "Em nome do elenco e da equipe de Heartland, nossos pensamentos estão com ele e sua família, que pediram privacidade durante esse período difícil".