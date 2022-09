Hailey Bieber revela linha do tempo da relação com Justin após seu reencontro com Selena

A jovem de 25 anos - que recentemente comemorou seu quarto aniversário de casamento com Justin Bieber - esclareceu publicamente pela primeira vez a linha do tempo de seu relacionamento com o cantor, que sempre foi um assunto para os fãs após o romance. (Antes de se casar com Hailey em setembro de 2018, o cantor de "Peaches" teve um relacionamento intermitente com Selena Gomez por quase oito anos, até que os dois se separaram no início daquele ano).

"Ok, vamos colocar desta forma", disse Hailey durante o episódio de 28 de setembro do podcast Call Her Daddy. "Quando ele e eu começamos a ficar ou qualquer coisa desse tipo, ele nunca esteve em um relacionamento em nenhum momento. Eu nunca—não é do meu caráter mexer com o relacionamento de alguém. Eu nunca faria isso. Eu fui criada melhor do que isso. Não estou interessada em fazer isso, e nunca estive."

Embora Hailey tenha dito que reconhece que "há situações em que você ainda pode ter um vai e vem com alguém", ela disse que não foi o caso quando ela e Justin decidiram embarcar em seu novo capítulo.