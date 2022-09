Veja como moeda da Inglaterra mudará após morte de rainha Elizabeth

Após o falecimento da rainha Elizabeth II, o Banco da Inglaterra imprimirá novas notas com Charles, que se tornou rei após a morte de sua mãe em 8 de setembro. Para aqueles que estão se perguntando se suas notas da rainha Elizabeth em breve se tornarão uma relíquia do passado, o Banco da Inglaterra emitiu um comunicado que detalha como Sua Majestade continuará a ser lembrada através da moeda do país.

A falecida Monarca aparece nas notas desde 1960, depois que o Tesouro do Reino Unido concedeu permissão ao Banco da Inglaterra em 1954 para usar seu retrato na moeda. O Banco da Inglaterra atualmente circula com notas de £5 com Winston Churchill, de £10 com Jane Austen, de £20 com JMW Turner e de £50 com Alan Turing - em breve o retrato de Charles irá se juntar a eles.

Continue lendo para ver mais detalhes sobre o dinheiro da Inglaterra após a morte da rainha.

Como a moeda mudará após a morte da rainha Elizabeth?

Rei Carlos III será apresentado em novas notas a partir de 2024, embora o dinheiro com o retrato da rainha continue válido.

Rei Charles III estará nas notas de libra?

Sim, o retrato do rei Charles aparecerá na frente de todas as notas, enquanto as outras figuras britânicas icônicas estarão na parte de trás. O Banco da Inglaterra afirma que "nenhuma alteração adicional nos designs das notas será feita".