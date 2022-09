Maroon 5 anuncia residência em Las Vegas em meio ao escândalo de Adam Levine

Uma semana depois que o vocalista da banda negou ter traído sua esposa grávida Behati Prinsloo, o grupo vencedor do Grammy foi contratado para uma residência em Las Vegas em 2023.

De acordo com um comunicado de imprensa, o Maroon 5 iniciará sua residência no dia 24 de março de 2023 no Dolby Live de Sin City, no Park MGM. Ao longo dos 16 shows até agosto de 2023, a banda dará aos "fãs uma experiência íntima de show no local com 5.200 lugares".

A notícia da próxima residência do Maroon 5 surge poucos dias depois que Sumner Stroh se apresentou alegando que teve um caso com Adam – que atualmente está esperando o terceiro filho com sua esposa.

No dia 19 de setembro, Sumner postou um TikTok dizendo que ela foi "facilmente manipulada" no suposto caso com o cantor de "Moves Like Jagger". Ela então compartilhou capturas de tela de supostas mensagens de texto entre ela e Adam, acrescentando que ela e o cantor "estavam se vendo há cerca de um ano".