Gwyneth Paltrow posa nua ao comemorar aniversário de 50 anos

Deixando a aparência de lado, Gwyneth afirmou que a autoaceitação também significa "assumir meus erros" e "rezar para que eu tenha aprendido com eles".

"Eu machuquei pessoas - nunca intencionalmente, mas fiz mesmo assim. Eu decepcionei pessoas ao não ser o que elas precisavam de mim", explicou ela. "Eu me traí para manter a paz. Eu cruzei linhas, cujos pensamentos às vezes me tiram do sono e me suspendem no vazio da vergonha por uma longa e escura noite".