Série 'The Last of Us' ganha novo trailer cheio de cenas inéditas

A HBO lançou um novo trailer pra lá de explosivo da esperada adaptação do jogo The Last of Us para as telinhas!

No vídeo, é possível ver o que sobrou de uma sociedade que entrou em colapso por causa de uma doença infecciosa que começou a ser espalhada há duas décadas. Ele começa com imagens de uma cidade totalmente destruída, com cartazes que dizem: "Quando você está perdido na escuridão".