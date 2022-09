Khloé Kardashian está namorando Michele Morrone? Aqui está a verdade

O romance de Khloé com o homem misterioso surgiu depois que ela e Tristan Thompson terminaram em 2021. Embora o casal não esteja junto novamente, eles deram as boas-vindas ao segundo filho juntos por meio de barriga de aluguel em julho de 2022. Um representante de Khloé disse ao E! News que o bebê foi concebido em novembro de 2021 antes das notícias de que Tristan seria pai de um bebê com Maralee Nichols.