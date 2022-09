Hailey Bieber aborda alegação de que ela "roubou" Justin Bieber de Selena Gomez

Embora a modelo tenha comemorado recentemente seu quarto aniversário de casamento com o marido Justin Bieber, ela está ciente de que ainda existem dúvidas sobre o relacionamento deles e o fim do romance do cantor com Selena Gomez. Agora que os anos se passaram desde o término de #Jelena, Hailey deu um fim nos rumores de uma vez por todas durante uma entrevista ao Call Her Daddy.

"As pessoas estavam obcecadas por [Justin e Selena] estarem juntos", observou a apresentadora Alex Cooper em um teaser dessa segunda-feira, 26 de setembro. "Você já esteve com Justin romanticamente ao mesmo tempo que ela?"

Veja a resposta de Hailey no vídeo acima!

Quanto ao ceticismo dos fãs ao longo dos anos? Antes de se casar com Hailey, Justin estava em um relacionamento intermitente com Selena por cerca de oito anos. As estrelas reacenderam seu relacionamento no final de 2017 antes de encerrar oficialmente no início de 2018.