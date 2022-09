Kanye West compara divórcio de Kim Kardashian à morte da Rainha Elizabeth II

No episódio de 26 de maio de The Kardashians, do Hulu, a estrela pediu desculpas à família sobre como seu relacionamento com o ex-marido os afetou. O pedido veio depois que foi revelado que Kanye estava lançando uma nova música de rap, o que, de acordo com a estrela, significava "ele está falando merda sobre mim e provavelmente dizendo o que quer que seja".

"Reconheço o impacto que meu relacionamento teve na minha família e que nunca tive a oportunidade de dizer 'me desculpem pessoal'", confessou Kim, prometendo à família: "Eu nunca vou deixar isso acontecer com vocês novamente."