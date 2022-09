Khloé Kardashian agradece apoio dos fãs após apresentar seu filho entre lágrimas

Khloé disse que se sentiu "enganada" por seu ex-parceiro, que agora é pai de quatro filhos. "Quando tive True, descobri 48 horas antes de ela nascer que Tristan estava me traindo", disse ela. "E então eu tive True, que é incrível e tipo, a melhor garota do mundo inteiro. E aqui estamos."

A loira continuou, em lágrimas: "Estou com muito medo. É muito assustador. Acho que provavelmente estou emocionalmente equipada, mas também estou tipo: 'Ok, tenho que me preparar. Eu sei o que vai acontecer quando isso se tornar público porque todo mundo é tão malvado, e isso foi tão difícil para mim. Mas eu posso fazer isso de novo. E eu tenho isso, e vai ficar tudo bem. Mas eu não acho que as crianças devem ser faladas dessa maneira."