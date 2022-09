Revista italiana compara Anitta com Beyoncé

Para quem não sabe, ultimamente Anitta começou a ganhar bastante destaque na Itália por ter feito uma colaboração com o rapper italiano Fred de Palma, ficando no topo das paradas musicais do país. Com isso, ela foi entrevistada pela Vanity Fair Itália e falou um pouco mais sobre sua carreira e vida pessoal. Durante o papo, a revista fez questão de ressaltar os maiores feitos da carreira da cantora - incluindo sua apresentação no Coachella e o quanto ela é engajada em política.

