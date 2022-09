Filhos de Gisele Bündchen se juntam a Tom Brady em seu retorno à NFL

Quando o Tampa Bay Buccaneers enfrentou o Green Bay Packers em 25 de setembro, os três filhos de Tom Brady estavam presentes para torcer pelo quarterback em seu primeiro jogo em casa da temporada.

Em vídeo fofo postado no Twitter na conta oficial dos Bucs, Tom é visto abraçando seu filho Benjamin de 12 anos e a filha de 9 anos Vivian, ambos do casamento com Gisele Bündchen, e o primogênito Jack, de 15, fruto da relação com a ex Bridget Moynahan. A equipe legendou o clipe: "Tudo sobre família".