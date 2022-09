Khloé Kardashian e Michele Morrone, de '365 Dias', passam tempo juntos em Milão

Em 24 de setembro, ela agradeceu a seus fãs pelo apoio depois de se afastar das mídias sociais em meio a críticas crescentes sobre sua escolha de expandir sua família com Tristan, apesar de suas infidelidades passadas.

Quanto ao atleta, que agora é pai de quatro filhos, ele também seguiu em frente. Tristan foi fotografado com outras mulheres desde sua separação de Khloé; mais recentemente em 21 de setembro, véspera da estreia de The Kardashians, quando foi visto saindo de uma festa em West Hollywood com uma mulher identificada como modelo do OnlyFans, Juanita JCV, e entrando em uma SUV com ela.