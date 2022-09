Rihanna é confirmada como atração do intervalo do Super Bowl 2023

Sem dizer uma palavra, a cantora de 34 anos confirmou que se apresentará no show de intervalo do Super Bowl de 2023. No dia 25 de setembro, Rihanna postou em seu Instagram uma foto de sua mão segurando uma bola de futebol americano.

A NFL twittou a mesma foto, com a legenda: "Vamos lá - @rihanna @rocnation #sblvii @applemusic @nflonfox". A gravadora de Rihanna, Roc Nation, compartilhou a mesma foto e uma legenda semelhante.

"Rihanna é um talento geracional, uma mulher de começo humilde que superou as expectativas a cada passo", disse o fundador do grupo, Jay-Z, em comunicado fornecido pela ROC Nation, a NFL e o novo patrocinador do Super Bowl Apple Music. "Uma pessoa nascida na pequena ilha de Barbados que se tornou uma das artistas mais proeminentes de todos os tempos.

As fontes da NFL também confirmaram a participação de Rihanna à TMZ, que já havia citado fontes com o conhecimento da situação dizendo que houve várias discussões entre a NFL e a ROC Nation para que a cantora seja a headliner do evento. O Super Bowl 2023 está programado para acontecer no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, no dia 12 de fevereiro.