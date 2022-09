Simaria aparece de surpresa em show de Simone e emociona irmã

Nas web os fãs foram à loucura com o encontro.

"O Brasil esperava por isso, o encontro de Simone e Simaria, top demais as duas juntas", disse um usuário do Twitter. "Simaria entrando no show com a Simone ontem e eu sou a pessoa mais feliz do mundo", comentou outra.

"Gente, ontem foi o primeiro show em carreira solo da Simone e a Simaria subiu no palco pra cantar com ela. Que coisa linda. Me arrepiei", disse mais uma.