Post Malone é hospitalizado uma semana após acidente: "Dificuldade para respirar"

No dia 24 de setembro, o rapper de "Rockstar" compartilhou uma atualização de saúde com seus fãs em seus Stories, no Instagram, acrescentando que ele foi forçado a adiar seu segundo show no TD Garden, em Boston, naquela noite. A notícia surge uma semana depois que ele sofreu uma queda feia no palco de um show em St. Louis.

"Boston, eu te amo muito", escreveu o jovem de 27 anos. "Na turnê, eu geralmente acordo por volta das 4 da tarde, e hoje eu acordei com sons de estalo no lado direito do meu corpo. Eu me senti tão bem ontem à noite, mas hoje me senti tão diferente do que antes. Estou com muita dificuldade para respirar, e sinto uma pontada de dor sempre que respiro ou me movo. Estamos no hospital agora, mas com essa dor, não posso fazer o show hoje à noite".