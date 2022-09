Warner Bros. nega conflito com Olivia Wilde após alegação de "briga aos gritos" com Florence

"Quanto a todas as fofocas intermináveis dos tablóides e todo o barulho lá fora, quero dizer, a internet se alimenta sozinha", disse Wilde. "Não sinto necessidade de contribuir. Acho que já está suficientemente bem nutrida."

O diretor de fotografia do Não Se Preocupe Querida, Matthew Libatique, também negou ter visto qualquer sinal de alerta durante as filmagens.

"Este foi provavelmente o set mais harmonioso em que já estive", disse Libatique no podcast Behind the Screen do The Hollywood Reporter. "Olivia construiu uma equipe que acreditou nela e acreditou em cada um e em todos no set... Quando ouço que há rumores de mal-estar no set, eu rejeito. Não era nada aparente."

Nessa sexta-feira, 23, Pugh até incluiu um clique com Wilde em seu carrossel de fotos dos bastidores do filme.

Não Se Preocupe Querida está em cartaz nos cinemas.