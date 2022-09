Nicole Scherzinger formou o One Direction? Veja o que a cantora disse

No início deste ano, o X Factor britânico compartilhou imagens inéditas mostrando exatamente como a boy band foi formada pelos juízes Simon Cowell, Louis Walsh e Nicole. Enquanto muitas pessoas já haviam creditado Simon como o cérebro por trás do grupo, o vídeo revelou que a cantora do Pussycat Dolls desempenhou um papel muito maior do que as pessoas tinham conhecimento.

Durante uma aparição no Sherri, Nicole compartilhou qual foi sua reação aos fãs finalmente descobrindo a verdade por trás daquele momento, admitindo que o lançamento foi "meio louco".

"Honestamente, eu nunca pensei que essa filmagem veria a luz do dia", explicou a cantora, acrescentando com uma risada: "Eu pensei que Simon a tivesse queimado".

No entanto, ela observou: "É muito legal que tenha sido divulgado, porque o que as pessoas estão realmente vendo sou eu juntando-os, do jeito que minha mente estava trabalhando".