Como revelação do bebê de Khloé Kardashian impactou episódios de The Kardashians

O reality show do Hulu, que estreou sua segunda temporada em 22 de setembro, dedicou seu primeiro episódio a desvendar o drama do bebê de Khloé Kardashian com o ex Tristan Thompson. Mas de acordo com a irmã Kim Kardashian, isso não aconteceu naturalmente dessa maneira.

"E agora flashbacks do resto da temporada...", tuitou a estrela em 22 de setembro. "Nós não queríamos fazer você esperar até o final para este episódio."

O drama começou quando Maralee Nichols entrou com um processo de paternidade em dezembro de 2021, no qual ela disse que Tristan era o pai de Theo Thompson, agora com 9 meses. O final da primeira temporada de The Kardashians revelou o momento chocante em que Khloé soube da notícia pela primeira vez. Em janeiro de 2022, o jogador de basquete - que também compartilha a filha True Thompson com Khloé - confirmou que era pai do filho de Nichols.

Mas Khloé fez questão de esclarecer que ela só descobriu sobre seu escândalo de paternidade depois que eles conceberam o segundo bebê em novembro de 2021.

"Está tão perto, eu não gostaria que ninguém pensasse que fiz isso depois do fato", explicou ela na estreia. "Por que eu iria querer ter um filho com alguém que está tendo um bebê com outra pessoa?"