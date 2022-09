Por que fãs de Taylor Swift acham que ela fará show no Super Bowl 2023

Os fãs de Taylor Swift estão animados com o anúncio feito à meia-noite pela NFL, confirmando que a organização encerrou sua parceria de longa data com a Pepsi para o show do intervalo do Super Bowl. A NFL revelou que agora tem a Apple Music como sua nova patrocinadora.

Depois de ouvir este anúncio, os fãs de T.Swift foram à loucura. O Motivo? Se você é novo no universo de Taylor Swift, vamos recaptular por um segundo. No mês passado, Taylor surpreendeu os fãs com a notícia de que ela tinha um novo álbum a caminho – com lançamento previsto para 21 de outubro – chamado Midnights. Então, não é surpresa que o horário do anúncio chamou a atenção de seus fãs.