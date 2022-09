Fãs acham que True Thompson acidentalmente revelou nome do filho de Kylie Jenner

Até o momento, Kylie e Travis mantêm o nome em segredo desde que revelaram em março que estavam desistindo de Wolf. Embora Kylie tenha compartilhado recentemente que ainda não mudou legalmente o nome.

"Ainda não estamos prontos para compartilhar", disse ela em um episódio do The Late Late Show no início deste mês. "Sabe, Travis... um dia ele diz, 'Ooh, isso parece legal' e então muda de novo. Então, nós provavelmente não vamos mudar oficialmente até talvez..."

E sobre o nome do bebê de Koko, ela revelou uma pista na estreia da segunda temporada de The Kardashians. "Vai começar com um T. Quero dizer, esses são realmente os únicos nomes que eu estive olhando", revelou.