Lamar Odom revela o que deseja para Khloé após assistir episódio de The Kardashians

Enquanto Lamar e Destiny terão que continuar assistindo The Kardashians para ver como a vida de Khloé se desenrola, a dupla de pai e filha também está aberta a ter uma série própria. "Talvez nós comecemos um reality show. Teremos muito o que conversar, muito o que mostrar. Quem sabe?", disse Lamar.

Afinal, como observa Destiny, há muito mais em sua família que chama a atenção. "Há tantos outros lados para mim além de tirar fotos legais", explicou a aspirante a modelo. "Eu definitivamente gostaria de continuar trabalhando com marcas culturais e sociais. E eu realmente quero voltar para a estudar."

Por enquanto, a dupla está se preparando para o Couture Fighting Cancer 2nd Annual Fashion Show em 24 de setembro em MainRo, em Los Angeles. Apresentado por Winnie Stackz e Hair Queen LA, o evento beneficente é em prol de pacientes com câncer e será a estreia de Destiny na passarela.

Para se preparar para seu grande show, Destiny recebeu um tratamento facial AquaGold do Dr. David Sadaat ao lado de seu pai, assim como lifting de cílios e estratificação de sobrancelha por Emily Phelps. "Estou muito animada! Eu me diverti me preparando para o desfile", disse ela. "E eu estou me divertindo passando tempo com meu pai."

Quanto a Lamar? "Estou muito orgulhoso", observou. "Este é o sonho dela. Ela quer isso."