Ryan Grantham, de Riverdale, é sentenciado à prisão perpétua por matar a mãe

De acordo com a repórter Karin Larsen, da CBC News, que participou virtualmente da audiência de sentença em junho, os promotores disseram que Grantham atirou na nuca de sua mãe, Barbara Waite, enquanto ela tocava piano em casa em março de 2020. Depois de cometer o crime, Grantham filmou um vídeo de si mesmo onde o então jovem de 21 anos confessou o assassinato e filmou o cadáver de sua mãe.

Grantham carregou seu carro no dia seguinte com armas, balas e coquetéis molotov e planejava viajar para Rideau Cottage em Ottawa e matar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, segundo a CBC. No entanto, Grantham mudou sua rota com um plano para cometer violência em massa na ponte Lions Gate de Vancouver ou na Simon Fraser University, onde ele estudou.

Grantham não seguiu com o plano, mas foi à polícia de Vancouver mais tarde naquela noite e disse a um oficial: "Matei minha mãe".