Jon Hamm finalmente comenta sobre rumores de que não usa cueca

Durante o papo, Hamm, que está namorando com Anna Osceola por mais de dois anos, também falou com Stern sobre a possibilidade dos dois se casarem no futuro.

"Eu nunca me casei", disse o astro. "Esse é outro departamento de minha vida em que me sinto decidido e confortável. Eu estou em um relacionamento agora e me sinto confortável nele".