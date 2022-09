Kim Kardashian leva fãs às lágrimas com discurso no chá de bebê de Khloé

Durante a estreia da segunda temporada do reality, Khloé Kardashian participou de um chá de bebê organizado por familiares e amigos.

No início deste ano, a fundadora da Good American confirmou que estava esperando outro bebê com o ex Tristan Thompson por meio de uma barriga de aluguel. (Em um comunicado compartilhado ao E! News em julho, um representante de Khloé observou que seu segundo filho foi concebido antes da estrela saber do escândalo de paternidade de Tristan no ano passado).

Em meio ao evento comemorativo, Kim fez um brinde à Khloé - que também é mãe de True de 4 anos - sobre encontrar a alegria em sua segunda bênção, acrescentando que ela estava "tão animada para conhecer esse bebê", o que levou Kim a chorar de felicidade.

"Você não tem ideia de quanto amor esse bebê vai lhe trazer", disse a fundadora da SKIMS. "E estou feliz que você finalmente está chegando ao ponto em que está aceitando isso em sua vida, porque eu sei que tudo tem sido tão difícil para você e isso me deixa muito triste por você - e não há ninguém que mereça a felicidade como você."