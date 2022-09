Mãe de Harry Styles, Anne Twist, rebate haters após elogiar Olivia Wilde

"'Não se preocupe querida' você foi excelente!", disse a mulher de 54 anos no Instagram, ao lado de fotos dela e de seus amigos fazendo um sinal de positivo. "Gostei muito do início ao fim."

Em seu post, ela também elogiou Olivia, que levantou rumores de romance com seu filho em janeiro de 2021 após se conhecerem no set do projeto.

"Parabéns @oliviawilde e equipe por nos atrair", continuou Anne, "Bom trabalho bebê @harrystyles por ser um Jack fabuloso. Muito orgulhosa como sempre."

O post de Anne surge após meses de rumores de drama nos bastidores entre Olivia e a protagonista do filme, Florence Pugh.