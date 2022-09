Khloé Kardashian dá dica sobre qual é o nome de seu filho

Porém, uma fonte próxima de Khloé afirmou que isso não quer dizer que os dois reataram a relação, principalmente após o escândalo de paternidade dele no ano passado. "Eles não conversam a não ser que seja para falar sobre os filhos", disse a fonte. (O astro da NBA teve um filho Maralee Nichols no ano passado. Ele também é pai de Prince, de 5 anos, com a ex Jordan Craig).

Mais para o fim do episódio, o filho de Khloé apareceu pela primeira vez na TV - com a Kardashian mostrando os primeiros momentos do bebê após seu nascimento.