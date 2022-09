Saiba como Gerard Piqué teria reagido à entrevista explosiva de Shakira

O que Gerard Piqué acha da entrevista reveladora que Shakira concedeu à revista Elle? Em 21 de setembro, a renomada publicação surpreendeu ao exibir Shakira nas capas de suas edições dos Estados Unidos e revelando tudo sobre a separação de Piqué.

Intitulada "The Power of Shakira", a colombiana aparece deslumbrante com looks inusitados de Versace, Carolina Herrera, Dior e outras grifes.