Kanye West pede desculpa para Kim Kardashian pelo "estresse que eu causei"

Kanye West quer se redimir pelos seus erros!

O vencedor do Grammy - que divide North West, de 9 anos, Saint West, de 6, Chicago West, de 4, e Psalm West, de 3, com Kim Kardashian - está pedindo desculpa para sua ex-esposa por "qualquer estresse" que ele causou. (No começo desse ano, Ye compartilhou e deletou vários posts no Instagram expondo suas discussões com Kim e criticando a relação dela com Pete Davidson). Veja o pedido de desculpa dele no vídeo acima!