Kim Kardashian soube da barriga de aluguel de Khloé no dia do escândalo de Tristan

Durante a estreia da segunda temporada de The Kardashians, do Hulu, em 22 de setembro, foi revelado que Koko compartilhou as notícias sobre sua barriga de aluguel com a irmã Kim Kardashian, bem no momento em que o processo de paternidade de Tristan Thompson estava nas manchetes.

Tudo aconteceu na mesma cena da academia em que Kim soube do processo na temporada passada. "Eu tenho um pequeno problema", confidenciou Khloé à irmã na filmagem nunca antes vista. "Eu preciso falar com você."

Quando Kim tirou sua irmã mais nova do viva-voz, ela soube que Khloé e Tristan decidiram fazer uma transferência de embriões para uma barriga de aluguel. Atordoada, Kim levou a mão à boca e respondeu: "Oh meu Deus".

Khloé mais tarde esclareceu a linha do tempo em torno do procedimento, observando que a transferência do embrião ocorreu dias antes do Dia de Ação de Graças e ela descobriu sobre "a situação de Tristan na primeira semana de dezembro".

"É tão próximo, eu não gostaria que ninguém pensasse que eu fiz isso depois do fato", disse ela às câmeras. "Por que eu iria querer ter um bebê com alguém que vai ter um bebê com outra pessoa?"